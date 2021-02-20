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هل يؤثر حظر التجول في العراق على زيارة البابا فرنسيس؟

Lebanon 24
20-02-2021 | 14:00
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أكد مستشار رئيس الجمهورية العراقية، اسماعيل الحديدي، اليوم السبت، أنّ قرار فرض حظر التجوال لن يؤثر على زيارة البابا فرنسيس إلى البلاد، والمقررة في مارس المقبل.

وقال الحديدي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنّ "تفشي فيروس كورونا والتشدد في فرض إجراءات الحظر لن يؤثرا في برنامج زيارة البابا إلى العراق"، مشدداً على أنّه "لا يعتقد أن تشهد الزيارة أي تأجيل، فضلاً عن إجراءات الاستقبال والتهيئة للزيارة مستمرتين".

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد كشف الأحد الماضي، ترتيبات زيارة البابا فرنسيس مع سفير الفاتيكان في بغداد، ميتغا لسكوفر، وسط أنباء عن عزمه توقيع "وثيقة إخاء" مع المرجع الشيعي علي السيستاني.

وقال الكاظمي إن زيارة البابا ستسهم في "ترسيخ الاستقرار، وإشاعة روح التآخي في العراق وفي عموم المنطقة"، بحسب بيان لرئاسة الوزراء العراقية.

وتقرر أن يلتقي البابا بالمرجع الشيعي علي السيستاني في داره في النجف.

وأعلن البابا فرنسيس في أوائل كانون الأول الماضي أنه سيزور العراق في الفترة الممتدة بين 5 و 8 آذار المقبل، في أول رحلة له إلى الخارج منذ ظهور وباء كورونا والأولى التي يقوم بها للعراق.

وكان وكيل وزارة الخارجية العراقية نزار الخير الله أعلن، الأربعاء الفائت، أن زيارة البابا ستكون بطائرة وحماية عراقية، مؤكدا أن "الزيارة  تاريخية وسيكون لها وقع كبير على العراق".
المصدر: الحرة
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