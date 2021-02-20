تحت عنوان "فرنسا ومستنقع الساحل الإفريقي.. حيرة بين الانسحاب والمواجهة"، كتب رستم محمود في "سكاي نيوز" قائلاً:

في وقت تجددت فيه هجمات المسلحين المتطرفين على السكان المحليين في كل من مالي وبوركينا فاسو بأقصى غرب إفريقيا، ارتفعت الأصوات الشعبية والسياسية الفرنسية المطالبة بسحب الجنود الفرنسيين من تلك المنطقة، بعدما ارتفع عدد الجنود الفرنسيين ضحايا تلك الهجمات إلى أكثر من 50 جنديا.الهجمات الإرهابية الأخيرة خلال اليومين الماضيين، والتي أودت بحياة 18 شخصا، ونُفذت بنفس الأسلوب في كل من مالي وبوركينا فاسو، أثبتت للمتابعين بأن المهمة العسكرية لمواجهة المتطرفين في منطقة الساحل الغربي الإفريقي ليست بالقصيرة، وأن فرنسا وحدها لن تتمكن من قيادة جهود الرعاية الدولية لجيوش وأجهزة أمن دول تلك المنطقة، التي تضم كلا من مالي وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا، والتي تشهد منذ قرابة عشرة سنوات نموا مطردا للحركات المتشددة، مستغلة بيئتها الجغرافية الصحراوية الصعبة، وبنيتها القبلية الأهلية المعقدة.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي شارك عبر الفيديو في قمة جمعت قادة دول الساحل الإفريقي في العاصمة التشادية نجامينا، للمجتمعين وللقوى الدولية إن "الوجود العسكري الفرنسي في الساحل الإفريقي لن يتغير في الأشهر المقبلة".وأضاف ماكرون، في مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء أعمال القمة، بأنه أخبر نظراءه الأفارقة: "سيتم بلا شك إجراء تغييرات كبيرة على نظامنا العسكري بمنطقة الساحل في الوقت المناسب، لكنها لن تحدث على الفور".وتابع قائلا إن "انسحابا مكثفا للقوات الفرنسية، سيكون خطأ. سيكون من المفارقات إضعاف نظامنا في وقت لدينا فيه توافق سياسي وعسكري يمكّننا من تحقيق أهدافنا".وفي أواخر العام الماضي، طرحت فرنسا رسميا فكرة إمكانية انسحاب بعثتها العسكرية من الساحل الإفريقي، عبر رئيس أركان جيوشها فرانسوا لوكوانتر، الأمر الذي اعتبره المراقبون وقتها رسالة واضحة للشركاء الأوربيين وإلى الولايات المتحدة، حيث كانت توجهات إدارة الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب تقتضي بخفض مستويات التعاون المشترك لدول حلف الناتو داخل القارة السمراء.وتراجعت فرنسا نسبيا عن موقفها، بعد تلقيها تطمينات من الإدارة الأميركية الجديدة، وعقب محادثة مطولة أجراها ماكرون مع نائبة الرئيس الأميركي كاميلا هاريس، التي نقلت له إصرار الإدارة الجديدة للعودة إلى "تنشيط التعاون العسكري عبر الناتو، لا سيما في الشرق الأوسط وإفريقيا".