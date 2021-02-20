في بيرو شابة تخرق حظر كورونا وشرطي يقبلها

أوقفت السلطات في بيرو شرطياً قام بتقبيل شابة بدلاً من تغريمها لخرقها حظر التجول الذي تفرضه السلطات، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، جاء قرار توقيف الشرطي وإحالته للتحقيق عقب إذاعة قناة محلية مقطع فيديو يظهر تفاصيل الواقعة، حيث ظهرت الشابة وهي تحاول إقناع الشرطي بعدم تغريمها لخرقها حظر التجول واقتربت منه بشدة لتقبيله خلال كتابته بياناتها في بيان الغرامة، وأوضح الفيديو أن الشرطي بدا أنه غير رأيه بعد ثوانٍ من التردد وقبَّلها.

وبعد إذاعة الفيديو، قرر لويس مولينا رئيس بلدية منطقة ميرافلوريس في عاصمة بيرو، ليما، وقف الشرطي عن العمل وإحالته للتحقيق.

كانت بيرو أعلنت، الثلاثاء، أن فيروس «كورونا» تسبب في وفاة أكثر من 44 ألف شخص منذ ظهوره، فيما تعاني البلاد من موجة ثانية من الفيروس تُعدّ أكثر فتكاً من الأولى.