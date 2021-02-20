الكرملين: نهتم بتطبيع العلاقات مع الغرب لكننا لا نرى المعاملة بالمثل

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا تهتم بتطبيع العلاقات مع الغرب وتعمل ما بوسعها من أجله، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها لا ترى المعاملة بالمثل من جانبه.وفي تعليقه على كلمات لعدد من ممثلي الدول الغربية خلال مؤتمر ميونيخ للأمن قال بيسكوف للصحفيين، اليوم السبت: "كانت روسيا ولا تزال تهتم بتطبيع العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على حد سواء".وأضاف: "نعمل كثيرا لتحقيق ذلك في محاولة لتشجيع محاورينا للتعبير عن رغبتهم في تطبيع العلاقات. لكننا لا ننجح دائما في ذلك. كما لا نرى المعاملة بالمثل دائما من الجانب الآخر. أو بتعبير أدق، فإننا لا نشهد المعاملة بالمثل على الإطلاق في الأونة الأخيرة".