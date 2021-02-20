بايدن يعلن حالة كوارث كبرى ‬في ولاية تكساس

أعلنت الوكالة الأميركية الاتحادية لإدارة الطوارئ أن الرئيس جو بايدن أعلن حالة كوارث كبرى في ولاية تكساس التي عانت من انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي ونقص المياه خلال عاصفة جليدية.ويتيح هذا الإجراء تمويلا اتحاديا للأفراد في مختلف أنحاء الولاية بما في ذلك مساعدات للإسكان الموقت وإصلاح المنازل وقروضا مخفضة الفائدة.