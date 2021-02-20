عربي-دولي

مصر وإسبانيا تجريان تدريبات عسكرية في البحر الأحمر

Lebanon 24
20-02-2021 | 20:00
A-
A+
Doc-P-795776-637494471822905675.png
Doc-P-795776-637494471822905675.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية، تدريبا بحريا عابرا، في نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وهو التدريب الثاني من نوعه في فترة وجيزة.


وذكرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة المصرية على فيسبوك، أن التدريب تم بمشاركة الفرقاطة المصرية "شرم الشيخ"، مع الفرقاطة الإسبانية (ESPS Reina Sofia).

وجاء في بيان نشرته الصفحة، أنه "في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر".

وأوضحت أن التدريب تضمن العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة، من بينها "تدريبات تخصصية لصالح فرض المراقبة على السفن المشتبه فيها، وإجراءات الأمن البحري، وتشكيلات الإبحار المختلفة، التي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان".
 
كما شمل تنفيذ "تمارين المواصلات الليلية، بجانب تمارين تبادل هبوط الطائرات المروحية على أسطح الوحدات البحرية".

ويعد هذا التدريب الثاني من نوعه خلال فترة زمنية وجيزة، بالاشتراك مع القوات البحرية الإسبانية، وفق البيان، الذي أكد أنها "تتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات".

وشدد على أن هذا "يعكس أهمية تلك التدريبات المشتركة في توطيد العلاقات الثنائية المصرية الإسبانية، وتعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين، مما يساهم بشكل فعال في حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-02-20
23:30 | 2021-02-20
23:00 | 2021-02-20
22:30 | 2021-02-20
22:00 | 2021-02-20
21:30 | 2021-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website