الشابة الإسرائيلية التي عبرت إلى سوريا.. الإعلام العبري ينشر صورها





وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الاسرائيلية هبطت في مطار بن غوريون الدولي على متن رحلة قادمة من روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي.



وأظهرت الصحيفة بعض الصور ومقاطع الفيديو المأخوذة من صفحة الشابة الإسرائيلية على "Facebook" وقالت إنها تعيش حياة عادية وهادئة، على حد تعبير الصحيفة. عرضت وسائل إعلام عبرية صورا للشابة الإسرائيلية التي عبرت إلى سوريا قبل أسبوعين وتم توقيفها من قبل السوريين، وعادت بموجب صفقة تبادل أسرى مع الجانب السوري توسطت فيها روسيا.وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الاسرائيلية هبطت في مطار بن غوريون الدولي على متن رحلة قادمة من روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي.وأظهرت الصحيفة بعض الصور ومقاطع الفيديو المأخوذة من صفحة الشابة الإسرائيلية على "Facebook" وقالت إنها تعيش حياة عادية وهادئة، على حد تعبير الصحيفة.

وكتبت الشابة عبر حسابها في موقع "فيسبوك": "لن يمنعني أي سور (سياج) (تقصد الحدود)". وفقا لما نقلته الصحيفة.



وقالت الصحيفة إن الشابة، التي لم يُكشف عن اسمها، وتبلغ من العمر 25 عاما، من مستوطنة موديعين عيليت، وهي تعرف بأنها مستوطنة ومدينة مخصصة لليهود الحريديين المتشددين، وتقع في الضفة الغربية، غرب مدينة رام الله.



وفي 2 فبراير، عبرت الشابة الحدود إلى سوريا عبر سفوح جبل الشيخ، وهي منطقة، بحسب الصحيفة، تنحسر فيها الإجراءات الأمنية نسبيا حيث كاميرات المراقبة قليلة والسياج الحدودي يمكن تجاوزه.



ولم يتضح كيف عرفت الشابة الإسرائيلية، التي قيل إنها تتحدث العربية بطلاقة، أن هذه المنطقة مناسبة للعبور. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادثة.



