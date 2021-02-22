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في ثاني حادث لبوينغ.. سقوط محرك طائرة يصيب شخصين

Lebanon 24
22-02-2021 | 19:08
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أصيب شخصان في هولندا بجروح بشظايا وقطع محرك لطائرة بوينغ 747 احترق وهي تحلق في السماء بعيد إقلاعها من مطار ماستريتش، في ثاني حادث من نوعه تتعرض له طائرات "بوينغ" خلال 24 ساعة.


الجريحان، اللذان أصيبا في بلدة ميرسن الهولندية، هما امرأة مسِنة وقعت عليها قطع من المحرك المحترق، وطفل أُصيب بحروق في يده عندما حاول التقاط إحدى القطع التي سقطت بالقرب منه على الأرض.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس السلامة الهولندي أنه فتح تحقيقا في واقعة سقوط قطع من محرك طائرة شحن بوينغ 400-747 بعد قليل من إقلاعها من مطار ماستريخت، السبت.
وقالت متحدثة باسم مجلس السلامة الهولندي، الاثنين: "تحقيقنا لا يزال في مرحلة أولية، ومن السابق لأوانه استقاء نتائج".

وأفاد شهود بأنهم رأوا نارا مشتعلة في أحد محركات الطائرة، التي هبطت بسلام في مطار لييج ببلجيكا على بعد 30 كيلومترا إلى الجنوب من ماستريخت.

وطائرة الشحن التي كان من المفترض أن تطير من هولندا إلى نيويورك تعمل بمحرك "برات آند ويتني بي.دبليو4000"، وهو نسخة أصغر من ذلك الذي يشغل طائرة بوينغ 777 إس تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز، والتي تعرضت لحادث السبت.

وقالت بوينغ، الأحد، إنها توصي شركات الطيران بوقف رحلات طراز 777 إس، الذي يعمل بمحركات بي.دبليو 4000 لحين فحص المحرك بعدما شب حريق في طائرة 777 إس تابعة ليونايتد إيرلاينز مما تسبب في سقوط حطام فوق دنفر بالولايات المتحدة في مطلع الأسبوع.
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