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5 سفن و5 غواصات و5 طائرات.. ماذا يجري في المتوسط؟

Lebanon 24
23-02-2021 | 07:30
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بدأ حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مناورات "ديناميك مانتا 2021" العسكرية في البحر الأبيض المتوسط بهدف تطوير التعاون الجوي والسطحي وتحت البحر لحرب دفاع الغواصات.

وأوضحت القيادة البحرية للحلف في بيان لها، أن "المناورات في نسختها الـ21 تجري في الشواطئ الشرقية لجزيرة صقلية، بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا واليونان".

وأكدت أن "هدف المناورات يتمثل في تزويد جميع المشاركين بتدريب حربي قاس من أجل زيادة قابليتهم وقدراتهم للعمل المشترك في مهارات الدفاع عن الغواصات والحرب السطحية".

وأشارت إلى مشاركة 5 سفن سطحية، و5 غواصات، و5 طائرات دورية بحرية من 8 دول إضافة إلى حاملة الطائرات شارل ديغول الفرنسية في المناورات.

وتنتهي المناورات في 5 آذار المقبل.
المصدر: الأناضول
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