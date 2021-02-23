رئيس تونس.. يؤكد حرصه على بناء دولة القانون والتمسك بالدستور

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي حرصه على بناء دولة القانون والتمسك بالدستور.وقال الرئيس التونسي "إن عدم الاستقرار السياسي ليس له علاقة باستقرار المؤسسات الحكومية"، وأكد على أن تونس لها من الإمكانيات ما يجعلها قادرة على أن تكون ديمقراطية بعيدا عن الحسابات الضيقة.كذلك أكد قيس سعيد حرصه على بناء دولة ومجتمع القانون، وشدد على أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة التونسية في مختلف المجالات، وكذلك على الدور الهام للمجتمع المدني التونسي، معتبرا أنه المحرك الحقيقي للحياة السياسية اليوم.وأشار إلى الدور الكبير للشباب في إنجاح مسار الثورة معتبرا أن الحرية هي الركيزة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.