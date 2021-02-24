عربي-دولي

أردوغان ينفذ ركلة جزاء بـ"رؤية مسعود أوزيل".. شاهدوه على أرض الملعب (فيديو وصور)

Lebanon 24
24-02-2021 | 06:47
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نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حسابه الرسمي على تويتر صورة خلال تسديده ركلة جزاء، تحت عنوان "لا توقف.. سنواصل إحراز الأهداف".
 
 
 
 
 
 
ووفقا لوكالة الأناضول الرسمية، التقطت هذه الصورة خلال حفل افتتاح ملعب "غورسل أكسل" لكرة القدم في ولاية إزمير بغرب البلاد.
 
 
 
وأثناء تسديد الركلة كان في حراسة المرمى نائب "حزب العدالة والتنمية" عن مدينة إزمير، ألباي أوزالان.

ونشر فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، صورة متحركة أو ما يعرف بـ"GIF" للرئيس التركي، وهو يقوم بتسديد كرة قدم، أرفقها بتعليق: "رؤية مسعود أوزيل، جماليات رشيد غزال، نخبة عبد القادر عمر، إنهاء مصطفى محمد".
 
 

جدير بالذكر أن أردوغان لاعب كرة قدم سابق في نادي "قاسم باشا" الذي يحمل اسم الحي الذي ولد فيه بمدينة إسطنبول.
المصدر: الأناصول
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