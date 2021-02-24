أردوغان ينفذ ركلة جزاء بـ"رؤية مسعود أوزيل".. شاهدوه على أرض الملعب (فيديو وصور)

نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حسابه الرسمي على تويتر صورة خلال تسديده ركلة جزاء، تحت عنوان "لا توقف.. سنواصل إحراز الأهداف".

ووفقا لوكالة الأناضول الرسمية، التقطت هذه الصورة خلال حفل افتتاح ملعب "غورسل أكسل" لكرة القدم في ولاية إزمير بغرب البلاد.

وأثناء تسديد الركلة كان في حراسة المرمى نائب "حزب العدالة والتنمية" عن مدينة إزمير، ألباي أوزالان.



ونشر فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، صورة متحركة أو ما يعرف بـ"GIF" للرئيس التركي، وهو يقوم بتسديد كرة قدم، أرفقها بتعليق: "رؤية مسعود أوزيل، جماليات رشيد غزال، نخبة عبد القادر عمر، إنهاء مصطفى محمد".

Mesut Özil görüşü, Rachid Ghezzal estetiği, Abdülkadir Ömür klası, Mustafa Muhammed bitiriciliği ☺️pic.twitter.com/AlVS9BCy66 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 22, 2021



جدير بالذكر أن أردوغان لاعب كرة قدم سابق في نادي "قاسم باشا" الذي يحمل اسم الحي الذي ولد فيه بمدينة إسطنبول.