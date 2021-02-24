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عربي-دولي
الأمم المتحدة تحذر من تزايد أعداد الجياع في أميركا الوسطى
Lebanon 24
24-02-2021
|
10:00
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قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن أعداد الجياع في السلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا زادت لأربع أمثالها تقريبا في العامين الماضيين، في وقت ترزح أميركا الوسطى تحت وطأة أزمة اقتصادية.
وأظهرت بيانات جديدة صادرة عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن نحو ثمانية ملايين شخص في البلدان الأربعة يعانون من الجوع هذا العام، ارتفاعا من 2.2 مليون في 2018.
وقال ميجول باريتو، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، في بيان: "أدت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19 بالفعل إلى جعل الغذاء على أرفف السوق بعيدا عن متناول الأكثر ضعفا عندما ضربهم الإعصاران إيتا وإيوتا".
وكان يشير إلى إعصارين ضربا أميركا الوسطى في تشرين الثاني.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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