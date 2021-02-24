عربي-دولي

أخبار إيجابية عن كورونا حول العالم.. انخفاض الإصابات 11% والوفيات 20%

Lebanon 24
24-02-2021 | 10:30
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم انخفض في الاسبوع من 15 شباط إلى 21 شباط، بنسبة 11%، فيما انخفض عدد الوفيات بنسبة 20% مقارنة بالأسبوع السابق.

وذكرت منظمة الصحة في النشرة الوبائية الأسبوعية الصادرة اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل انخفاض في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا للأسبوع السادس على التوالي.

وقالت المنظمة إن عدد الإصابات ارتفع بواقع مليونين و457 ألف إصابة خلال الأسبوع الماضي، فيما تم تسجيل 66359 حالة وفاة.

وأضافت أن انخفاض عدد الإصابات تم تسجيله بشكل خاص خلال الأسبوع الماضي في أمريكا الجنوبية وأميركا الشمالية (بنسبة 19%)، ومنطقة غرب المحيط الهادئ (بنسبة 9%)، وأوروبا (بنسبة 7%)، وشرق المتوسط (بنسبة 7%).

كذلك انخفض معدل الوفيات في هذه المناطق بنسبة 23% و 6% و 19% و 3% على الترتيب في نفس الفترة.

وتم تسجيل انخفاض في معدل الوفيات في إفريقيا بنسبة 20%، وجنوب شرق آسيا بنسبة 6%.

وفي الأميركيتين أصيب أكثر من 1.06 مليون شخص خلال الأسبوع الأخير بفيروس كورنا، وتوفي أكثر من 34 ألفا، وفي أوروبا تم تسجيل أكثر من 939 ألف إصابة جديدة، وأكثر من 24 ألف حالة وفاة، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط حدد الأطباء أكثر من 181 ألف مصاب، وتوفي أكثر من 2.4 ألف شخص.
المصدر: تاس
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