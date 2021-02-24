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ما تحتاجون معرفته عن اتصال بايدن بالملك سلمان اليوم

Lebanon 24
24-02-2021 | 11:00
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قال موقع "أكسيوس" إن الرئيس الأميركي جو بايدن، يعتزم الاتصال بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، قبل الإعلان عن تقرير استخباراتي حول مقتل جمال خاشقجي.

وأضاف الموقع الإخباري أن المكالمة المحتملة المقررة اليوم، ستكون أول محادثة لبايدن كرئيس مع العاهل السعودي، مشيرا إلى أن من المنتظر أن يبحث الزعيمان مجموعة من القضايا.
هذا وقد أكد البيت الأبيض، في وقت سابق، أن بايدن، "لن يلتزم الصمت" في ما يخص اعتراضات الولايات المتحدة بشأن قضايا حقوق الإنسان في السعودية "على عكس" سلفه، دونالد ترامب.

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