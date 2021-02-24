عربي-دولي

إيران تنجو من عملية انتحارية كبيرة.. أسلحة وحزام ناسف ومواد حارقة (صور)

Lebanon 24
24-02-2021 | 11:38
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أعلن قائد شرطة طهران، اللواء حسين رحيمي، توقيف شخص كان يرتدي حزاما ناسفا عند أحد مداخل العاصمة الإيرانية قبل أيام، بحسب ما أفادت "روسيا اليوم". 
 
 
 
 
 
 
وأضاف اللواء رحيمي، أنه تم القبض على شخص كان ينوي القيام بعملية انتحارية وإطلاق نار في منطقة أو منطقتين بطهران، بتوجيه من جماعات معارضة، وفقاً لـ"روسيا اليوم". 

وقال إن الشخص كانت بحوزته أسلحة، وحزام ناسف، ومواد حارقة، وأجهزة تحكم عن بعد، ومعدات أخرى.

وأشار رحيمي إلى أن الشخص المعتقل كانت بحوزته قنبلة مخفية تحت ملابسه هدد قوات الشرطة بتفجيرها، موضحا أن أحد عناصر الشرطة ألقى بنفسه عليه ليبطل مفعول القنبلة.

وتابع قائلا: "الانتحاري استقل من داخل طهران سيارة خاصة وهدد قائد السيارة، الذي تمكن من إبلاغ الشرطة التي استطاعت إيقاف السيارة عند كشك دفع الرسوم أثناء الخروج من طهران، على الطريق المؤدية إلى مدينة قم"، منوها بأن الانتحاري إيراني، وكان يستهدف التفجير في عدة مناطق بطهران.

ووصف قائد شرطة طهران عملية الاعتقال بالخطيرة والمرعبة، حيث كان من الممكن أن يفجر نفسه بين عناصر الشرطة، وقد استغرقت العملية نحو خمس وأربعين دقيقة.
المصدر: روسيا اليوم
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