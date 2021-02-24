خبيرة روسية: "لعبة مزدوجة".. لهذه الأسباب لا تريد روسيا إنقاذ الاتفاق النووي

في الوقت الذي وضع فيه الرئيس الأميركي جو بايدن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني على قائمة أولوياته، دعت الباحثة والزميلة الأقدم في معهد واشنطن، آنا بورشفسكايا، إلى الالتفات إلى روسيا، مستبعدةً تعاونها مع الإدارة الأميركية الجديدة على هذا المستوى.وتحت عنوان، أوضحت الباحثة في مقالة نشرتها مجلة "ناشيونال إنترست" أنّ موسكو ساعدت إيران على مدى السنوات الماضية على تطوير برنامجها النووي، مشيرةً إلى أنّ روسيا، ستضطلع بدور محوري هذه المرة، كما خلال فترة رئاسة باراك أوباما.وإذ ذكّرت الباحثة بمعارضة موسكو العقوبات القاسية التي "جلبت إيران إلى طاولة المفاوضات"، أكّدت أنّ تعاون روسيا في ملف الاتفاق النووي، أو "خطة العمل الشاملة المشتركة"، لم يكن خدمة لواشنطن، بل جاء مدفوعاً برغبتها في تحقيق مصلحتها.وهنا، شرحت الباحثة أنّ الاتفاق سمح لموسكو بتعزيز علاقاتها مع طهران، وانتزاع تنازلات من واشنطن وتعزيز موقعها كمركز ثقل إقليمي موازن للغرب. في السياق نفسه، لفتت الباحثة إلى أنّ الاتفاق أُبرم بالتزامن مع بلوغ العلاقات الروسية-الإيرانية مستويات رفيعة غير مسبوقة، مبيّنةً تأثير أهدافهما المشتركة الجيو-استراتيجية الرامية إلى تقليص النفوذ الغربي في الشرق الأوسط، بما في ذلك تقارب المصالح المتبادل في سوريا. وكتبت بورشفسكايا: "ساعد هذا الاصطفاف موسكو وطهران على وضع خلافاتهما التكتيكية جانباً وتعزيز تعاونهما"، مذكرةً بزيارة قائد فيلق القدس السابق اللواء قاسم سليماني إلى موسكو بعد مرور أقل من شهر على توقيع الاتفاق النووي.وبناء على هذه المعطيات، اعتبرت الباحثة أنّ موسكو تواصل "لعبتها المزدوجة مع الغرب"، إذ تتصرف كما لو أنّها شريكة جاهزة ومحامية لإيران في الوقت نفسه، مرجحة سعي روسيا إلى تعقيد جهود الولايات المتحدة.وإذ ذكّرت الخبيرة بتصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، القائلة إنّ "روسيا مستعدة للعمل مع إدارة بايدن" وإنّ "رفض إيران الامتثال حالياً لخطة العمل الشاملة المشتركة لا يتعارض مع التزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي"، قالت إنّ روسيا تنظر إلى القانون الدولي والمؤسسات الدوية من منطور ضيّق يستبعد مفاهيم واسعة مثل "النظام المبني على القواعد" وحقوق الإنسان، وهي مفاهيم تعتبرها غربية وليست عالمية، بحسب تعبير الكاتبة.