الخارجية الأميركية: واشنطن وسيئول قد تناقشان الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة

أكّد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أنّ واشنطن وسيئول "قد تناقشان الإفراج المقترح عن الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية"، موضحاً أنّه "لم يتم تحويل أي أموال حتى الآن"، ومشيرًا إلى أن "الحلفاء كثيرًا ما يناقشون مثل هذه القضايا".وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركي، نيد برايس، إنّه "لن يكون مفاجئًا أن يشارك الحلفاء بالفعل في مثل هذه المناقشات"، لكنه أشار إلى أنه "لم يتم تحويل أي أموال حتى الآن".جاء ذلك في إفادة صحافية، أمس الثلاثاء، رداً على سؤال عما إذا كانت سيئول وواشنطن تجريان مناقشات حول التحويل المحتمل للأموال الإيرانية المجمدة في البنوك في كوريا الجنوبية.