هزة بقوة 4.8 درجات تضرب الجزائر

ضربت هزة أرضية تبلغ قوتها 4,8 درجات شمال شرق الجزائر ليل الثلاثاء - الأربعاء، من دون ان تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة، وأعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.وأوضح المركز الحكومي، في بيان، أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 02,51 (01,51 بتوقيت غرينتش) وان "مركز الهزة حدد على بعد 9 كيلومترات جنوب غرب الرصفة في ولاية سطيف" التي تبعد 280 كيلومترا شمال شرق الجزائر.وذكرت مديرية الحماية المدنية لولاية سطيف على صفحتها على "فايسبوك" أنها انتقلت الى مكان الهزة الأرضية و"لم تسجل أي خسائر بشرية" بل "سقوط صخور جبلية عدة على الطريق (...) وتشققات في عمارة سكنية واحدة".وفي آب، تسبب زلزالان بقوة 4,9 و4,5 درجات ضربا ولاية ميلة شرق الجزائر في انهيار مبنى من 5 طبقات وتعرض نحو ثلاثين منزلا لتشققات لكن من دون تسجيل اي خسائر بشرية.ويقع شمال الجزائر في منطقة نشاط زلزالي يتم تسجيل هزات أرضية متوسطة القوة باستمرار فيها.أما آخر زلزال مدمر فكان في منطقة بومرداس وشعرت به العاصمة أيضا سنة 2003 إذ بلغت قوته 6,8 درجات واسفر عن سقوط 2200 قتيل و11500 جريح.