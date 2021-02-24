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وفاة مغامر بولندي إثر تسلقه جبل كيليمنجارو

Lebanon 24
24-02-2021 | 14:00
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قضى البولندي ألكسندر دوبا (74 عاما) المعروف باجتيازه المحيط الأطلسي وحيدا على متن قارب كاياك 3 مرات آخرها قبل 4 أعوام، بعدما اجتاز جبل كيليمنجارو، وفق ما أعلنت عائلته أمس.

وكتبت العائلة عبر صفحة الرياضي البولندي على فايسبوك: "ببالغ الأسى، نعلمكم أن راكب الكاياك الكبير ألكسندر دوبا توفي في 22 شباط. لقد مات ميتة مسافر بعدما بلغ أعلى قمة في أفريقيا: الكيليمنجارو، محققا أحلامه".

وأفادت معلومات إعلامية أن المغامر توفي بعد تسلقه أعلى قمة في أفريقيا (5891,8 مترا) وقد أغمي عليه قبيل النزول ولم يستعد وعيه على رغم جهود إنعاشه.

واشتهر المهندس المتقاعد بعدما اجتاز وحيدا ومن دون مساعدة المحيط الأطلسي على متن قارب كاياك ثلاث مرات، أولاها من دكار إلى أكاراو البرازيلية بين تشرين الأول 2010 وشباط 2011، والثانية من لشبونة إلى بورت كانافيرال في ولاية فلوريدا الأميركية بين تشرين الأول 2013 ونيسان 2014.

وفي الرحلة الثالثة، انتقل دوبا من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى السواحل الفرنسية، وقد اجتاز مسافة 6680 كيلومترا بقوة ذراعيه خلال 111 يوما.
المصدر: الوكالة الوطنية
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