أردوغان: مكافحة الإرهاب حقّ مشروع ومهمة إنسانية

وأكد أن "تركيا ليست بصدد الحصول على إذن من أحد لأداء واجبات الأخوة والصداقة والإنسانية المفروضة عليها لوجودها في المنطقة منذ ألف عام"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.وأوضح أردوغان أن تركيا "مثل أي دولة في العالم لها الحق في مواصلة كفاحها ضد التهديدات التي تواجهها وتجفيفها من منبعها إذ اقتضت الحاجة".ولفت إلى أن "تركيا ستواصل الوقوف على جانب أشقائها في السراء والضراء، من البلقان إلى تركستان ومن القوقاز إلى إفريقيا".ودعا "كل صاحب مبدأ وشرف إلى الوقوف بجانب كفاح تركيا ودعم نهجها المشروع".وأضاف: "لسنوات قلنا لأصدقائنا في الغرب: لا تصطفوا بجانب المنظمات الإرهابية، فهي مثل الأفاعي ستلدغكم يومًا ما بسبب طبيعتها، وإذا لم تطفئوا نار الإرهاب أينما ترونها ستصلكم".