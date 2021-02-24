عربي-دولي

الصحة العالمية تزف بشرى: هذا موعد إنتهاء كورونا.. ولكن!

Lebanon 24
24-02-2021 | 14:18
A-
A+
Doc-P-796981-637497731331355813.jpg
Doc-P-796981-637497731331355813.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رجح مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، أن يتنهي وباء كورونا مطلع العام المقبل.
 
ونقلت قناة "DR" الدنماركية عن المسؤول في منظمة الصحة العالمية، قوله: "انتهى السيناريو الأسوأ، بتنا نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ حينها في الانتشار". وأكد كلوج أن الفيروس لن يختفي، ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود.
 
في الوقت نفسه، أشار كلوج إلى أن هذا مجرد توقع، لأنه حتى الآن لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف يمكن أن يتطور الوضع الوبائي.
 
وكانت المنظمة أعلنت في وقت سابق أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم انخفض في الاسبوع من 15 شباط إلى 21 شباط، بنسبة 11%، فيما انخفض عدد الوفيات بنسبة 20% مقارنة بالأسبوع السابق.

وذكرت منظمة الصحة في النشرة الوبائية الأسبوعية الصادرة اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل انخفاض في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا للأسبوع السادس على التوالي.

وقالت المنظمة إن عدد الإصابات ارتفع بواقع مليونين و457 ألف إصابة خلال الأسبوع الماضي، فيما تم تسجيل 66359 حالة وفاة.
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-02-24
16:00 | 2021-02-24
15:30 | 2021-02-24
15:00 | 2021-02-24
14:30 | 2021-02-24
14:00 | 2021-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website