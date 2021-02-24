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© Lebanon24
عربي-دولي
أمر دولي بالقبض على مسؤول سابق في "سوناطراك"!
Lebanon 24
24-02-2021
|
15:30
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أصدر القضاء الجزائري أمراً دولياً بالقبض على مسؤول سابق بشركة النفط الحكومية "سوناطراك"، على علاقة بشبهات فساد في شراء مصفاة في صقلية الإيطالية.
وجاء ذلك وفق تصريحات لرئيس الوزراء عبد العزيز جراد، خلال نشاط له بمدينة حاسي الرمل الغازية جنوبي العاصمة، بث على صفحة رئاسة الوزراء عبر "فيسبوك".
وأوضح جراد أن القضاء في البلاد، أصدر أمراً دولياً بالقبض على المتسبب الرئيس في ملف شراء مصفاة أوغوستا بصقلية الإيطالية، إذ يقيم حاليا خارج الجزائر، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وفي كانون الأول 2018، أعلنت "سوناطراك" الاستحواذ على المصفاة النفطية "أوغوستا"، التي كانت مملوكة في حينه لـ"إكسون موبيل" الأميركية، بكلفة 700 مليون دولار.
ولم يسم جراد أي مسؤول، لكن الصفقة جرى إتمامها خلال إشراف الرئيس التنفيذي لـ"سوناطراك" عبد المؤمن ولد قدور، على مقاليد الشركة.
المصدر: الأناضول
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