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عربي-دولي
السجن 10 سنوات لـ"أبو ولاء".. العقل المدبّر لـ"داعش" بألمانيا!
Lebanon 24
24-02-2021
|
16:00
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أصدرت محكمة ألمانية، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن 10 سنوات ونصف السنة على عراقي يكنّى بـ"أبو ولاء"، الذي جرى وصفُه بأنّه "العقل المدبر" لتنظيم "داعش" الإرهابي في ألمانيا.
وأدين الرجل الذي يبلغ 37 عاماً، ووصل إلى ألمانيا في 2001، بالانتماء إلى منظمة إرهابية وتمويل الإرهاب والمساعدة في التحضير لأعمال عنيفة، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".
وكان "أبو ولاء" متهماً بتجنيد الشباب وإرسالهم من أجل القتال في سوريا والعراق إلى جانب جماعات متطرفة.
ووصل الرجل إلى ألمانيا طالباً للجوء في عام 2001، وتم اعتقاله في تشرين الثاني 2016 بعد تحقيق استخباراتي داخلي مطول في ألمانيا.
وأقام "أبو ولاء" في مسجد يقع في هيلدسهايم، بولاية ساكسونيا السفلى، مشروع تجنيد فعلي. وغادر ما لا يقل عن 8 أشخاص "معظمهم من الشباب"، بحسب الادعاء، من بينهم توأمان ألمانيان نفذا تفجيراً انتحارياً في العراق عام 2015.
المصدر: سكاي نيوز
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