السجن 10 سنوات لـ"أبو ولاء".. العقل المدبّر لـ"داعش" بألمانيا!

أصدرت محكمة ألمانية، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن 10 سنوات ونصف السنة على عراقي يكنّى بـ"أبو ولاء"، الذي جرى وصفُه بأنّه "العقل المدبر" لتنظيم "داعش" الإرهابي في ألمانيا.وأدين الرجل الذي يبلغ 37 عاماً، ووصل إلى ألمانيا في 2001، بالانتماء إلى منظمة إرهابية وتمويل الإرهاب والمساعدة في التحضير لأعمال عنيفة، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".وكان "أبو ولاء" متهماً بتجنيد الشباب وإرسالهم من أجل القتال في سوريا والعراق إلى جانب جماعات متطرفة.ووصل الرجل إلى ألمانيا طالباً للجوء في عام 2001، وتم اعتقاله في تشرين الثاني 2016 بعد تحقيق استخباراتي داخلي مطول في ألمانيا.