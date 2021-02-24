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عربي-دولي
تركيا.. الحكم بالسجن على متهمين بتهريب كارلوس غصن!
Lebanon 24
24-02-2021
|
17:30
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أصدرت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، قراراً بسجن مسؤول تنفيذي في شركة الطيران التركية الخاصة "إم. إن. جي"، وطيارين آخرين، بعد اتهامهم بالمشاركة في عملية التهريب الشهيرة للرئيس التنفيذي السابق لشركة "نيسان" اليابانية كارلوس غصن.
وقضت المحكمة التركية، بسجن أوكان كوسمان مدير شركة الشحن، والطيارين نويان باسين وبحري كوتلو سوميك، 4 سنوات وشهرين، بتهمة "تهريب مهاجرين" في قضية تهريب كارلوس غصن من إسطنبول إلى بيروت، بحسب ما ذكر موقع "عربي 21".
ويقيم كارلوس غصن في بيروت منذ نهاية عام 2019 بعد فراره من اليابان بطريقة وصفت بأنها "هوليوودية"، حيث أوقف في تشرين الثاني 2018 وأمضى 130 يوماً في السجن.
المصدر: عربي 21
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