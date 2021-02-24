عربي-دولي

إسرائيل: نستعد لوضع قد نضطر لمنع إيران من حيازة النووي

Lebanon 24
24-02-2021 | 20:00
A-
A+
Doc-P-797057-637497896848482202.jpg
Doc-P-797057-637497896848482202.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي، الأربعاء، أن الجيش يستعد لوضع قد نضطر فيه إلى منع إيران من حيازة السلاح النووي.

وقال بيني غانتس "هذه ليست معركة شخصية لكنها مهمة الدولة بأكملها، علينا العمل معا مع شركائنا".

خطوات تصعيدية
واتهمت إسرائيل إيران اليوم بتدمير عمليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم، متخطية الخطوط الحمراء، في خطوات تصعيدية أكدت أنها لن تمر دون رد.

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي في بيان إن ايران تواصل تخزين اليورانيوم المخصب وتخادع وتخفي إصرارها على التوصل إلى سلاح نووي، كما تقوم بتدمير ما تبقى من عملية تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما رأى أن خطواتها المتطرفة تتطلب ردّاً دولياً فورياً. واعتبر أن "مساس إيران بالوسائل الخاصة بعمليات تفتيش المنشآت النووية ووقف العمل بالبروتوكول الإضافي هي خطوات متطرفة تتخطى كل الخطوط الحمراء التي وضعتها الأسرة الدولية وتفرغ الاتفاق النووي من أي مضمون.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:35 | 2021-02-25
23:59 | 2021-02-24
23:30 | 2021-02-24
23:00 | 2021-02-24
22:30 | 2021-02-24
22:00 | 2021-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website