إسرائيل: نستعد لوضع قد نضطر لمنع إيران من حيازة النووي

أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي، الأربعاء، أن الجيش يستعد لوضع قد نضطر فيه إلى منع إيران من حيازة السلاح النووي.وقال بيني غانتس "هذه ليست معركة شخصية لكنها مهمة الدولة بأكملها، علينا العمل معا مع شركائنا".خطوات تصعيديةواتهمت إسرائيل إيران اليوم بتدمير عمليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم، متخطية الخطوط الحمراء، في خطوات تصعيدية أكدت أنها لن تمر دون رد.بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي في بيان إن ايران تواصل تخزين اليورانيوم المخصب وتخادع وتخفي إصرارها على التوصل إلى سلاح نووي، كما تقوم بتدمير ما تبقى من عملية تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.كما رأى أن خطواتها المتطرفة تتطلب ردّاً دولياً فورياً. واعتبر أن "مساس إيران بالوسائل الخاصة بعمليات تفتيش المنشآت النووية ووقف العمل بالبروتوكول الإضافي هي خطوات متطرفة تتخطى كل الخطوط الحمراء التي وضعتها الأسرة الدولية وتفرغ الاتفاق النووي من أي مضمون.