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وكالة الأدوية الأمريكية: لقاح جونسون أند جونسون عالي الفعالية ضد كوفيد-19

Lebanon 24
24-02-2021 | 22:00
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أكدت وكالة الأدوية الأميركية في وثائق جديدة نشرت، الاربعاء، أن لقاح جونسون أند جونسون بجرعة واحدة عالي الفعالية ضد كوفيد-19 بما في ذلك ضد النسختين المتحورتين اللتي ظهرتا في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وسجل اللقاح في تجارب مختبرية على نطاق واسع فعالية ضد الحالات الخطيرة بنسبة 85,9% في الولايات المتحدة و81,7% في جنوب إفريقيا و87,6% في البرازيل.

من المرجح إصدار ترخيص عاجل لاستخدام لقاح جونسون أند جونسون
وستجتمع لجنة مستقلة في الوكالة لمناقشة مزايا اللقاح الجمعة ويرجح أن يصدر ترخيص عاجل لاستخدامه بعد فترة وجيزة.

سيؤدي ذلك إلى إدخال لقاح ثالث في المعركة ضد تفشي كوفيد-19 في الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررًا في العالم حيث فاق عدد الوفيات فيها النصف مليون.

ويرى خبراء في لقاح جونسون اند جونسون أداة حيوية، على الرغم من أن فعاليته ضد حالات كوفيد-19 الخفيفة أقل من تلك التي أظهرتها لقاحات فايزر وموديرنا التي حصلت على ترخيص.

وجاء في ملخص الوكالة الجديد "كان اللقاح فعالًا في الوقاية من كوفيد-19 باستخدام تعريف أقل تقييدًا للفيروس ولحالات الإصابة الأخطر، بما في ذلك حالات كوفيد-19 التي تتطلب تدخلا طبيا، مع الأخذ في الاعتبار جميع الحالات التي تبدأ بعد 14 يوما من التلقيح".

وأضاف انه "رغم تسجيل فعالية أقل بشكل عام في جنوب إفريقيا حيث كان هناك هيمنة لسلالة بي.1.3.5 خلال الفترة الزمنية لهذه الدراسة، كانت فعالية اللقاح ضد حالات كوفيد-19 الخطرة عالية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل".

ومن فوائد هذا اللقاح المهمة من الناحية اللوجستية هو أنه يعطى في جرعة واحدة ويمكن حفظه في ثلاجات عادية ما يسهل عملية توزيعه.
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