عربي-دولي

الرئاسة التونسية: أمير قطر استجاب لدعوة سعيّد بشأن إعدام مواطن تونسي

Lebanon 24
24-02-2021 | 23:30
A-
A+
Doc-P-797093-637497994001421930.jpg
Doc-P-797093-637497994001421930.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الأربعاء، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استجاب لدعوة الرئيس قيس سعيد بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن التونسي فخري الأندلسي.

وأفاد بيان الرئاسة أن الأمير القطري وافق على "تأجيل حكم الإعدام إلى يوم 1 مايو 2021 على أن يتم النظر في الأثناء في عقوبة بديلة".

وتوجه الرئيس التونسي إثر ذلك حسب البيان "بخالص الشكر لأخيه سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على حسه الإنساني العميق الذي يعكس روابط الأخوة الصادقة بين الشعبين الشقيقين وبين الرئيس قيس سعيد وشقيقه سمو أمير دولة قطر".

وقالت قناة "نسمة" التونسية إن الأندلسي يواجه تهمة ارتكاب جريمة قتل في محيط ثكنة عسكرية في قطر، وهو ما ينكره فخري الأندلسي جملة وتفصيلا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:35 | 2021-02-25
23:59 | 2021-02-24
23:00 | 2021-02-24
22:30 | 2021-02-24
22:00 | 2021-02-24
21:30 | 2021-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website