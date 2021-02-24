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الأردن يفرض حظر تجول من مساء الخميس وحتى صباح السبت من كل أسبوع

Lebanon 24
24-02-2021 | 23:59
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أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، علي العايد، أن السلطات قررت فرض حظر تجول شامل ابتداء من الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس وحتى السادسة من صباح يوم السبت من كل أسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن العايد قوله إن هذا الإجراء سيستمر "حتى إشعار آخر".

وأضاف أن السلطات أمرت بـ"تخصيص ساعة لأداء صلاة الجمعة سيرا على الأقدام يحددها وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية".

وكان العايد أعلن، السبت، تعليق فتح أي قطاعات جديدة في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وسجل الأردن اليوم الأربعاء 22 وفاة و4024 إصابة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4611 وفاة و376441 إصابة.

وبدأت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في الأردن في 13 يناير الماضي، بعد وصول كميات من لقاح "سينوفارم" الصيني، ولقاح "فايزر- بيونتيك" الأميركي الألماني.
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