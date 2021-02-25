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ولي العهد السعودي خضع لعملية جراحية ناجحة

Lebanon 24
25-02-2021 | 02:35
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أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمات عملية جراحية ناجحة لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، وقد تكللت بالنجاح.
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