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عربي-دولي
ولي العهد السعودي خضع لعملية جراحية ناجحة
Lebanon 24
25-02-2021
|
02:35
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أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمات عملية جراحية ناجحة لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، وقد تكللت بالنجاح.
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