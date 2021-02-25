عربي-دولي

رئيس وزراء أرمينيا يتهم الجيش بمحاولة انقلاب عسكري ويقيل رئيس هيئة الأركان

Lebanon 24
25-02-2021 | 11:30
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وصف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بيان هيئة الأركان، الذي يطالب باستقالة رئيس الحكومة والمجموعة بأنه محاولة لانقلاب عسكري.

 

وقال باشينيان في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم الخميس: "أعتبر بيان هيئة الأركان العامة محاولة لانقلاب عسكري وأدعو جميع أنصارنا إلى ساحة الجمهورية الآن. وسأخاطب الجمهور قريبًا على الهواء".

 

وطالبت الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمينية، في بيان باستقالة رئيس الوزراء، نيقول باشينيان، معربة عن احتجاجها الشديد على إقالة النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة، وتحذر باشينيان من استخدام القوة ضد الشعب، قائلة: "تعرب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمينية عن احتجاجها الشديد على إقالة النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة لأسباب قصيرة النظر وغير معقولة، والتي تمت بدون مراعاة المصالح الوطنية الأرمينية، وعلى أساس المشاعر الشخصية. في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، يعتبر مثل هذا القرار خطوة مناهضة للدولة وغير مسؤولة".

 

وتابع البيان: "وانطلاقا من الوضع الحالي تطالب القوات المسلحة الأرمينية باستقالة رئيس الوزراء والحكومة، وتحذر في نفس الوقت من استخدام القوة ضد الشعب الذي مات أبناؤه دفاعا عن وطنهم وآرتساخ (قرة باغ)".

 

وفي وقت سابق، تجمع مئات الأشخاص وسط العاصمة الأرمينية يريفان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان. وقال أحد منظمي المظاهرة، أرشك زكاريان، إن الخيانة العظمى حدثت في قره باغ ويجب معاقبة الجاني.

المصدر: سبوتنيك
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