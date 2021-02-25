عربي-دولي

"قضية مصيرية".. زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة إلى جيش بلاده

Lebanon 24
25-02-2021 | 12:00
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ترأس الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الخميس، اجتماعا للجنة العسكرية المركزية، داعيا إلى مزيد من الانضباط داخل الجيش.

وقال كيم: "إن تأسيس الانضباط الثوري داخل الجيش سيقرر بقاء الجيش ويحدد نجاح أنشطته أو فشلها"، داعيا إلى تشديد الرقابة على المسئولين العسكريين"، وذلك حسب وكالة "يونهاب".
وأوضح أن "إرساء الانضباط الأخلاقي الثوري داخل الجيش الشعبي الكوري ليس مجرد مسألة فنية، ولكنه قضية مصيرية تتعلق بوجود الجيش الشعبي الكوري والنجاح أو الفشل في بناء الجيش والأنشطة العسكرية"، داعيا إلى "تكثيف التثقيف والرقابة لضمان أن يكون لدى قادة الجيل الجديد الوعي السياسي السليم ووجهة النظر الأخلاقية".

ويتزامن الاجتماع مع حملة كيم لدفع حزب العمال الحاكم لتنفيذ أهداف جديدة للسنوات الخمس المقبلة تم الكشف عنها في اجتماع نادر انعقد الشهر الماضي، منها زيادة القوة العسكرية، ورفع درجة الردع النووي.
المصدر: سبوتنيك
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