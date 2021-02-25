عربي-دولي

بيان لـ"الصحة العالمية" بخصوص كورونا.. أهمية قصوى!

Lebanon 24
25-02-2021 | 14:20
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أكد الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أن "كوفيد طويل الأمد" الذي يؤثر بشكل غامض على عدد كبير من مرضى كورونا يجب أن يمنح "أهمية قصوى" من جميع السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم. 
      
وقال مدير المنظمة هانس كلوغه في مؤتمر صحافي إنها "أولوية واضحة لمنظمة الصحة العالمية ويجب أن يكون كذلك لكل السلطات الصحية".
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