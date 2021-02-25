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جمال مبارك يظهر للمرة الأولى بعد عام من وفاة والده

Lebanon 24
25-02-2021 | 13:20
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ظهر جمال مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في الذكرى الأولى على رحيله، بمقابر العائلة في منطقة مصر الجديدة.

وكان جمال مبارك على رأس مستقبلي المتوافدين على المقبرة، بالإضافة إلى تواجد محامي العائلة فريد الديب.
 


وتوافد عدد من محبي الرئيس الراحل على قبره، فيما التزمت أسرته باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث حرصوا على جلوس المشاركين في إحياء الذكرى متباعدين ومرتدين للكمامات.

وتحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الرئيس محمد حسني مبارك، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، في 25 شباط 2020، عن عمر ناهز 92 عاما.
المصدر: روسيا اليوم
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