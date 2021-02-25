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الكرملين قلق من أحداث أرمينيا

Lebanon 24
25-02-2021 | 13:39
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أعربت الرئاسة الروسية (الكرملين) عن القلق إزاء مستجدات الأحداث في أرمينيا، بعدما طالب قادة الجيش اليوم الخميس باستقالة حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، وهي المطالبة التي اعتبرها رئيس الوزراء محاولة انقلاب عسكري

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: نتابع بقلق تطورات الوضع في أرمينيا، ونعتبر أنها تمثل شأنا داخليا حصرا لأرمينيا، وهي حليفة مهمة موثوق بها لنا في منطقة القوقاز. بطبيعة الحال ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة، ونعتقد أنه يجب أن يبقى الوضع ضمن إطار الدستور

وأشار المتحدث، وفقا للموقع الإلكتروني لقناة آر تي العربية ، إلى أهمية التعاون مع يريفان، لاسيما فيما يخص تطبيق بنود البيان الثلاثي المبرم بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن تسوية النزاع في منطقة ناجورنو كاراباخ

وأكد الناطق باسم الرئاسة الروسية أن موسكو لم تجر، على خلفية المستجدات الأخيرة، أي اتصالات جديدة مع يريفان، لكن يمكن تنظيمها على وجه السرعة عند الضرورة
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