15
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
في المكسيك... وفاة شاب بعد انتزاع أعضائه
Lebanon 24
25-02-2021
|
16:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي شاب بولندي وبقي آخر في غيبوبة بالمستشفى بعد "انتزاع" أعضاء من جسديهما في المكسيك، وفقا لتقرير نشره موقع "أونيت بل" البولندي الإخباري يوم الخميس.
وأكدت وزارة الخارجية البولندية وفاة شاب ووجود آخر بالمستشفى، لكنها رفضت الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وقالت الوزارة إن مواطنا بولنديا ثالثا كان برفقة الاثنين قد عاد إلى وطنه، ويحقق الادعاء العام المكسيكي في المسألة.
ووفقا لموقع "أونيت بل"، ذهب الشابان، وعمر كل منهما 20 عاما تقريبا، إلى المكسيك في النصف الأول من شباط الجاري من أجل البحث عن عمل.
وتم إبلاغ أسرة الضحية بوفاته الأسبوع الماضي، حيث ذكر الموقع نقلا عن مصادر لم يحددها أن المتوفى لم يفقد كليته فحسب، بل فقد أعضاء أخرى من جسده.
وتعاني المكسيك من مستويات مرتفعة من جرائم العنف، حيث يتم تسجيل ما يقرب من 100 جريمة قتل يوميا في الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 126 مليون نسمة.
وخلال السنوات الأخيرة، واجهت العصابات المحلية اتهامات بالتوسع في مجال الاتجار بالبشر والأعضاء، إلى جانب تجارة المخدرات التقليدية.
تابع
الأكثر قراءة
بعد الحملة العنيفة عليه.. شاهدوا كيف "فقد الفرزلي اعصابه" على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد الحملة العنيفة عليه.. شاهدوا كيف "فقد الفرزلي اعصابه" على الهواء (فيديو)
06:05 | 2021-02-25
25/02/2021 06:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه "الجنوني" هذا المساء.. إليكم سعره
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه "الجنوني" هذا المساء.. إليكم سعره
19:11 | 2021-02-25
25/02/2021 07:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار ثانٍ في المرفأ ونار ودخان في الجيّة والدولار بـ 14 ألف .. توقعات خطيرة مع تمام بليق (فيديو)
Lebanon 24
انفجار ثانٍ في المرفأ ونار ودخان في الجيّة والدولار بـ 14 ألف .. توقعات خطيرة مع تمام بليق (فيديو)
09:00 | 2021-02-25
25/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه المصارف ستختفي خلال شهر آذار
Lebanon 24
هذه المصارف ستختفي خلال شهر آذار
16:08 | 2021-02-25
25/02/2021 04:08:25
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا متخوفة من حصول هذا الامر في لبنان
Lebanon 24
روسيا متخوفة من حصول هذا الامر في لبنان
09:30 | 2021-02-25
25/02/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
22:30 | 2021-02-25
سلطات روسيا تنقل نافالني إلى معسكر اعتقال
22:02 | 2021-02-25
التقرير الأمريكي عن خاشقجي يتأخر.. الأنظار تتجه إلى اتصال بايدن - الملك سلمان
22:00 | 2021-02-25
رئيس وزراء أرمينيا يعلن وقف مظاهرات أنصاره ويدعو المعارضة للتشاور
21:30 | 2021-02-25
تقرير يكشف: كوريا الشمالية استغلت أسرى الحرب السابقين في العمل القسري
21:00 | 2021-02-25
هل يستطيع بوتين أن يكون صانع سلام في الشرق الأوسط؟
20:42 | 2021-02-25
تفاصيل خطيرة عن مخيّم الهول في سوريا.. فيديو يكشف الكثير
فيديو
انفجار ثانٍ في المرفأ ونار ودخان في الجيّة والدولار بـ 14 ألف .. توقعات خطيرة مع تمام بليق (فيديو)
Lebanon 24
انفجار ثانٍ في المرفأ ونار ودخان في الجيّة والدولار بـ 14 ألف .. توقعات خطيرة مع تمام بليق (فيديو)
09:00 | 2021-02-25
25/02/2021 22:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
دقيقة ونصف بدون تنفّس.. شاب يحطم الرقم القياسي للغطس تحت الجليد!
Lebanon 24
دقيقة ونصف بدون تنفّس.. شاب يحطم الرقم القياسي للغطس تحت الجليد!
23:00 | 2021-02-24
25/02/2021 22:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أسدٌ مفترس يتجوّل في أحياء مدينة عربية! (فيديو)
Lebanon 24
أسدٌ مفترس يتجوّل في أحياء مدينة عربية! (فيديو)
21:00 | 2021-02-24
25/02/2021 22:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact