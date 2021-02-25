مسؤول كوري جنوبي: واشنطن وافقت على تحويل بعض الأموال الإيرانية المجمدة إلى سويسرا

قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إنه يمكن اعتبار أن الولايات المتحدة قد وافقت على تحويل بعض الأصول الإيرانية المجمدة لدى البنوك الكورية الجنوبية إلى سويسرا.وكانت الحكومة الكورية الجنوبية تناقش مع الولايات المتحدة قضية تحويل بعض الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى حساب مصرفي إيراني في سويسرا لاستخدامها في اتفاقية التجارة الإنسانية السويسرية (SHTA).يذكر أن اتفاقية التجارة الإنسانية السويسرية تسمح للشركات المتخصصة في قطاعات الأغذية والأدوية والطب التي تتخذ من سويسرا مقرا لها بإرسال أدوية وسلع حيوية أخرى إلى إيران بموجب إذن الحكومة الأمريكية. وبموجب الاتفاقية، يدفع بنك سويسري ثمن البضائع إلى الشركات التي تزوده بالضمانات اللازمة.وقال رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، يوم 24 فبراير، إن إيران ستستعيد مليار دولار أولا من الـ 7 مليارات دولار المجمدة في كوريا الجنوبية، مضيفا أنه لن يتم إرجاع مليار دولار على شكل بضائع، بل سيتم تحويلها إلى حساب بنكي إيراني.ومع ذلك، يتوقف مبلغ التحويل المحدد وتوقيته على نتيجة المشاورات المستقبلية مع الدول ذات الصلة مثل الولايات المتحدة.وفيما يتعلق بمبلغ التحويل المحدد وتوقيته، قال المسؤول في وزارة الخارجية إن هذا الأمر يتطلب مشاورات مع الدول ذات الصلة مثل الولايات المتحدة.وأضاف المسؤول "هذا يعني أننا بحاجة إلى الحصول على موافقة خاصة من الولايات المتحدة والتشاور مع سويسرا".