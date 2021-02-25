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انهيار منجم في اندونيسيا يودي بحياة 6 عمال

Lebanon 24
25-02-2021 | 18:00
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 قتل 6 أشخاص في انهيار منجم ذهب غير مرخص في إندونيسيا، فيما يبحث رجال الإنقاذ اليوم عن شخص واحد على الأقل لا يزال مفقودا.

وأدى انهيار أرضي مساء أمس إلى دفن الموقع النائي في منطقة باريغي موتونغ بجزيرة سولاويزي، حيث لقي 5 نساء ورجل مصرعهم بينما انتشل 16 ناجيا من تحت الأنقاض.

قالت السلطات إن شخصا واحدا على الأقل ما زال في عداد المفقودين.

تعد المناجم غير المرخصة شائعة في الأرخبيل الواقع بجنوب شرق آسيا الغني بالمعادن ويشهد حوادث متكررة.

العام الماضي، لقي 11 عاملا حتفهم في سومطرة بعد انهيار أرضي إثر هطول أمطار غزيرة، كما قتل تسعة أشخاص آخرون في انهيار أرضي بمنجم ذهب مهجور في الجزيرة.
عام 2019، دفن ما لا يقل عن 16 شخصا أحياء عندما انهار منجم في شمال سولاويزي.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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