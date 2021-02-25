كيف يستعد العراقيون لاستقبال البابا؟

ينهمك المسيحيون في تنظيف الكنائس وتلاوة الترانيم والاستعداد لقداس كبير قبل أول زيارة يقوم بها البابا فرنسيس إلى العراق على الإطلاق. وستمضي الرحلة، التي تستغرق أربعة أيام، قدمًا في الشهر المقبل رغم جائحة كورونا والمخاطر الأمنية.وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، فقد استُهدفت الأقلية التي يبلغ قوامها بضع مئات من الألوف مرتين، أولاهما عند بروز تنظيم "القاعدة" في بدايات العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، وفي وقت لاحق على يد "تنظيم الدولة"، الجماعة المتشددة التي اضطهدتهم بوحشية هم والأقليات العقائدية الأخرى من 2014 حتى 2017.ويرحب كثيرون ممن ظلوا في العراق أو عادوا إليه عندما أصبحت حرية العبادة ممكنة مرة أخرى؛ بزيارة البابا فرنسيس من الخامس حتى الثامن من آذار باعتبارها اعترافًا بحجم المعاناة التي تعرضوا لها.ويأمل عامر عبد الأحد، وهو مسيحي من أربيل أثناء تسجيل اسمه لحضور قداس يشارك فيه عشرة آلاف شخص، في المدينة الواقعة بشمال العراق يوم الأحد 7 آذار، أن تصبح أوضاع المسيحيين أفضل بعد زيارة البابا.ويستذكر الرجل الذي ترافقه زوجته وابنته اللتان ستحضران التجمع أيضًا، ما عانوه سابقًا.وأُعلنت أخبار الزيارة التي سيقوم بها البابا فرنسيس البالغ من العمر 84 عامًا في كانون الأول، وستشمل محطاتها العاصمة بغداد ومدينة أور، التي يربطها العهد القديم بالنبي إبراهيم، وأربيل والموصل وقرة قوش في سهل نينوى.وأسفر هجومان انتحاريان في بغداد عن مقتل 32 على الأقل في كانون الثاني، في تذكرة بالمخاطر الأمنية التي لا تزال قائمة في العراق، رغم انهزام "تنظيم الدولة" وتراجع عنف المتشددين بشكل عام. وندد البابا بالتفجيرين.ورغم عودة بعض المسيحيين إلى ديارهم التي فرّوا منها في اضطرابات العقدين الماضيين بمن فيهم الكاثوليك والأرثوذكس، يتوقع آخرون مزيدًا من الاضطرابات ويتطلّعون للرحيل.وفي أربيل يتولى الأب دنخا جولا مسؤولية قيادة فريق الإمداد وتنظيم القداس الكبير، وقال إن أكثر من 8000 شخص سجلوا أنفسهم بالفعل لحضور المناسبة.وتتمثل العقبة الكبرى أمامه في تطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي في المركب الرياضي المفتوح، الذي سيترأس فيه البابا القداس. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمكان نحو 30 ألفًا، لكن الحاضرين لن يزيدوا عن ثلث هذا العدد بسبب قيود كوفيد-19،ومن بين مساعديه دانييلا رفيق، وهي واحدة من بين 200 متطوع يساعدونه. وتمثل الزيارة بالنسبة لها فرصة العمر لرؤية البابا.وتحدثت دانييلا عن الصعوبات التي كانت تواجهها هي وعراقيين آخرين في الحصول على تأشيرات السفر لحضور تجمعات شبابية مع البابا.وقال الأب نشوان كوسا منظم القداس إنها ستكون مناسبة فريدة، عندما تُقام الصلوات باللغة الإيطالية مع أوركسترا وجوقة تضم نحو 80 متطوعًا محليًا، يتلون الترانيم باللغتين العربية والسريانية، وهي لهجة قديمة متفرعة من اللغة الآرامية يتحدث بها المسيحيون في شمال العراق.وكان الرئيس العراقي برهم صالح وجّه في العام 2019 دعوة رسمية إلى البابا لزيارة البلاد، لكن هذا الأخير علّق جميع تنقلاته في يونيو/ حزيران بسبب تفشي وباء كوفيد-19.ويُرتقب، بحسب ما جاء في وكالة "فرانس برس"، أن يلتقي البابا خلال الزيارة المرجع الشيعي الكبير علي السيستاني في مدينة النجف.