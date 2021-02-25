على خلفية التسرب النفطي.. إسرائيل تحظر بيع المأكولات البحرية من المتوسط

فرضت السلطات الاسرائيليّة حظراً على بيع المأكولات البحرية من المتوسط، على خلفية التسرب النفطي الغامض الذي أسفر عن تلوث جزء أكبر من الخط الساحلي مؤخراً.

وأعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء، أن هذا الحظر الذي يطال السمك وغيره من الحيوانات البحرية المباعة للاستهلاك يدخل حيز التنفيذ فورا وحتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن هذا إجراء احترازي.



وسبق أن نصحت الحكومة المواطنين بالامتناع عن زيارة الشواطئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بعد إصابة عدد من المتطوعين خلال جهود تنظيف الخط الساحلي من آثار تسرب عشرات الأطنان من القطران قبالة سواحل البلاد.



ولا يزال الغموض يلف سبب التسرب الذي تم رصده على بعد نحو 50 كلم عن الساحل، وكانت 10 سفن متواجدة بهذه المنطقة في ذلك الحين.



ويعتقد أن التسرب تسبب في هلاك العديد من الحيوانات البحرية، منها حوت تم اكتشافه عند الساحل قبل أسبوع.