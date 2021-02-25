عربي-دولي

على خلفية التسرب النفطي.. إسرائيل تحظر بيع المأكولات البحرية من المتوسط

Lebanon 24
25-02-2021 | 20:00
A-
A+
Doc-P-797360-637498746698611136.jpg
Doc-P-797360-637498746698611136.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فرضت السلطات الاسرائيليّة حظراً على بيع المأكولات البحرية من المتوسط، على خلفية التسرب النفطي الغامض الذي أسفر عن تلوث جزء أكبر من الخط الساحلي مؤخراً. 
 
 
وأعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء، أن هذا الحظر الذي يطال السمك وغيره من الحيوانات البحرية المباعة للاستهلاك يدخل حيز التنفيذ فورا وحتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن هذا إجراء احترازي.

وسبق أن نصحت الحكومة المواطنين بالامتناع عن زيارة الشواطئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بعد إصابة عدد من المتطوعين خلال جهود تنظيف الخط الساحلي من آثار تسرب عشرات الأطنان من القطران قبالة سواحل البلاد.

ولا يزال الغموض يلف سبب التسرب الذي تم رصده على بعد نحو 50 كلم عن الساحل، وكانت 10 سفن متواجدة بهذه المنطقة في ذلك الحين.

ويعتقد أن التسرب تسبب في هلاك العديد من الحيوانات البحرية، منها حوت تم اكتشافه عند الساحل قبل أسبوع.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-02-25
23:55 | 2021-02-25
23:30 | 2021-02-25
23:00 | 2021-02-25
22:30 | 2021-02-25
22:02 | 2021-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website