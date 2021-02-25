لندن تفرض عقوبات على قائد الجيش البورمي لدوره في الانقلاب

أعلنت بريطانيا الخميس فرض عقوبات على ستة مسؤولين من المجموعة العسكرية في بورما، بينهم قائد الجيش مين أونغ هلاينغ، لدورهم في الانقلاب العسكري الذي نُفّذ في الأول من شباط.ويُضاف العسكريون الستة الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي البريطانية وإبرام أعمال تجارية مع شركات بريطانية، إلى 19 مسؤولاً بورمياً آخر سبق أن فرضت الحكومة البريطانية عليهم عقوبات بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان إن هذه التدابير "تبعث رسالة واضحة للنظام العسكري البورمي: سيُحمّل المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان المسؤولية وينبغي على السلطات أن تُعيد الحكم إلى الشعب البورمي".وأطاح الجيش البورمي الذي يندد بحصول عمليات تزوير في الانتخابات التشريعية التي فاز فيها في تشرين الثاني/نوفمبر حزب الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي، بحكومة هذه الأخيرة في الأول من شباط/فبراير خلال انقلاب تسبب بتظاهرات قمعتها قوات الأمن بعنف.وسبق أن فرضت لندن الأسبوع الماضي، عقوبات على ثلاثة جنرالات من بينهم وزير الدفاع ميا تون أو ووزير الداخلية سو هتوت.