رئيس وزراء المجر: بلادنا تواجه "أصعب" أسبوعين من جائحة كورونا

ذكر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن المستشفيات سوف تتعرض لضغط "غير مسبوق" جراء زيادة حالات الإصابة بكوفيد19- خلال الموجة الثالثة من الجائحة.



وقال أوربان في مقطع مصور نشر عبر فيس بوك اليوم الخميس بعد لقاء مع خبراء الفيروسات: "نحن بحاجة لكل طبيب وكل ممرضة وكل جهاز تنفس"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المجر عن اعلى حصيلة إصابات يومية بكوفيد19- في خلال أكثر من شهرين، ما دفع الحكومة إلى تمديد قيود كورونا بما في ذلك حظر تجوال وغلق بعض الشركات بما في ذلك المطاعم حتى 15 آذار المقبل.



