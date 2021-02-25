عربي-دولي

رئيس وزراء المجر: بلادنا تواجه "أصعب" أسبوعين من جائحة كورونا

Lebanon 24
25-02-2021 | 20:30
A-
A+
Doc-P-797376-637498788111510602.jpg
Doc-P-797376-637498788111510602.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن المستشفيات سوف تتعرض لضغط "غير مسبوق" جراء زيادة حالات الإصابة بكوفيد19- خلال الموجة الثالثة من الجائحة.

وقال أوربان في مقطع مصور نشر عبر فيس بوك اليوم الخميس بعد لقاء مع خبراء الفيروسات: "نحن بحاجة لكل طبيب وكل ممرضة وكل جهاز تنفس"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المجر عن اعلى حصيلة إصابات يومية بكوفيد19- في خلال أكثر من شهرين، ما دفع الحكومة إلى تمديد قيود كورونا بما في ذلك حظر تجوال وغلق بعض الشركات بما في ذلك المطاعم حتى 15 آذار المقبل.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-02-25
23:55 | 2021-02-25
23:30 | 2021-02-25
23:00 | 2021-02-25
22:30 | 2021-02-25
22:02 | 2021-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website