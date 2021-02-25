15
o
بيروت
14
o
طرابلس
9
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تقرير يكشف: كوريا الشمالية استغلت أسرى الحرب السابقين في العمل القسري
Lebanon 24
25-02-2021
|
21:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر "تحالف المواطنين من أجل حقوق الإنسان في كوريا الشمالية" أن كوريا الشمالية أجبرت الآلاف من سجناء الحرب الكوريين الجنوبيين ونسلهم على العمل في المناجم لعقود عدة.
وأصدر التحالف تقريراً يتضمن وصفاً لنظام قامت قيادة كوريا الشمالية بموجبه باستخراج وتصدير الفحم وغيرها من الموارد المعدنية باستخدام عمالة السخرة .
وقال التحالف المعني بحقوق الإنسان إن النظام يسمح لبيونغ يانغ بشراء العملة الأجنبية التي تستخدم أيضاً في تمويل برنامج الأسلحة النووية بالبلاد.
وقال كيم يونغ تسا من تحالف المواطنين من أجل حقوق الإنسان في كوريا الشمالية: "صناعة الموارد المعدنية بأكملها في المناجم الكورية الشمالية تتسم بالعمل القسري والإنتهاك الجماعي".
وبعد الحرب الكورية (1950 - 1953) عمل أسرى الحرب السابقين في مناجم الفحم والمغنيسيوم والزنك والرصاص في في إقليمي هامجيونغ الشمالي والجنوبي.
وقال التحالف: "لم يكن مسموحاً لك قط العودة إلى كوريا الجنوبية".
وقام التحالف بجمع شهادات سجناء سياسيين سابقين وأسرى حرب تمكنوا من الهرب إلى كوريا الجنوبية.
تابع
الأكثر قراءة
بعد الحملة العنيفة عليه.. شاهدوا كيف "فقد الفرزلي اعصابه" على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد الحملة العنيفة عليه.. شاهدوا كيف "فقد الفرزلي اعصابه" على الهواء (فيديو)
06:05 | 2021-02-25
25/02/2021 06:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه "الجنوني" هذا المساء.. إليكم سعره
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه "الجنوني" هذا المساء.. إليكم سعره
19:11 | 2021-02-25
25/02/2021 07:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار ثانٍ في المرفأ ونار ودخان في الجيّة والدولار بـ 14 ألف .. توقعات خطيرة مع تمام بليق (فيديو)
Lebanon 24
انفجار ثانٍ في المرفأ ونار ودخان في الجيّة والدولار بـ 14 ألف .. توقعات خطيرة مع تمام بليق (فيديو)
09:00 | 2021-02-25
25/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه المصارف ستختفي خلال شهر آذار
Lebanon 24
هذه المصارف ستختفي خلال شهر آذار
16:08 | 2021-02-25
25/02/2021 04:08:25
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا متخوفة من حصول هذا الامر في لبنان
Lebanon 24
روسيا متخوفة من حصول هذا الامر في لبنان
09:30 | 2021-02-25
25/02/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:59 | 2021-02-25
"القاعدة" تعلن عن "بن لادن" جديد زعيماً لها
23:55 | 2021-02-25
اتصال هاتفي بين الملك سلمان وبايدن
23:30 | 2021-02-25
دولة عربية تتجه نحو السماح بزراعة وانتاج القنب
23:00 | 2021-02-25
وقائع الحرب السيبرانية بين الولايات المتحدة وإيران
22:30 | 2021-02-25
سلطات روسيا تنقل نافالني إلى معسكر اعتقال
22:02 | 2021-02-25
التقرير الأمريكي عن خاشقجي يتأخر.. الأنظار تتجه إلى اتصال بايدن - الملك سلمان
فيديو
انفجار ثانٍ في المرفأ ونار ودخان في الجيّة والدولار بـ 14 ألف .. توقعات خطيرة مع تمام بليق (فيديو)
Lebanon 24
انفجار ثانٍ في المرفأ ونار ودخان في الجيّة والدولار بـ 14 ألف .. توقعات خطيرة مع تمام بليق (فيديو)
09:00 | 2021-02-25
26/02/2021 02:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
دقيقة ونصف بدون تنفّس.. شاب يحطم الرقم القياسي للغطس تحت الجليد!
Lebanon 24
دقيقة ونصف بدون تنفّس.. شاب يحطم الرقم القياسي للغطس تحت الجليد!
23:00 | 2021-02-24
26/02/2021 02:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أسدٌ مفترس يتجوّل في أحياء مدينة عربية! (فيديو)
Lebanon 24
أسدٌ مفترس يتجوّل في أحياء مدينة عربية! (فيديو)
21:00 | 2021-02-24
26/02/2021 02:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact