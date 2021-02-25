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تقرير يكشف: كوريا الشمالية استغلت أسرى الحرب السابقين في العمل القسري

Lebanon 24
25-02-2021 | 21:30
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ذكر "تحالف المواطنين من أجل حقوق الإنسان في كوريا الشمالية" أن كوريا الشمالية أجبرت الآلاف من سجناء الحرب الكوريين الجنوبيين ونسلهم على العمل في المناجم لعقود عدة.

وأصدر التحالف تقريراً يتضمن وصفاً لنظام قامت قيادة كوريا الشمالية بموجبه باستخراج وتصدير الفحم وغيرها من الموارد المعدنية باستخدام عمالة السخرة .

وقال التحالف المعني بحقوق الإنسان إن النظام يسمح لبيونغ يانغ بشراء العملة الأجنبية التي تستخدم أيضاً في تمويل برنامج الأسلحة النووية بالبلاد.

وقال كيم يونغ تسا من تحالف المواطنين من أجل حقوق الإنسان في كوريا الشمالية: "صناعة الموارد المعدنية بأكملها في المناجم الكورية الشمالية تتسم بالعمل القسري والإنتهاك الجماعي".

وبعد الحرب الكورية (1950 - 1953) عمل أسرى الحرب السابقين في مناجم الفحم والمغنيسيوم والزنك والرصاص في في إقليمي هامجيونغ الشمالي والجنوبي.

وقال التحالف: "لم يكن مسموحاً لك قط العودة إلى كوريا الجنوبية".

وقام التحالف بجمع شهادات سجناء سياسيين سابقين وأسرى حرب تمكنوا من الهرب إلى كوريا الجنوبية.
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