رئيس وزراء أرمينيا يعلن وقف مظاهرات أنصاره ويدعو المعارضة للتشاور

أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عن وقف المظاهرات المؤيدة له في العاصمة يريفان، ودعا إلى إطلاق مشاورات بين القوى السياسية من أجل إيجاد حل للأزمة الحالية.

وقال باشينيان في كلمة ألقاها اليوم الخميس أمام مؤيديه في ميدان الجمهورية أمام مقر الحكومة إن مظاهرة اليوم "أظهرت له إرادة الشعب"، مضيفا: "اعتبارا من الآن نتوقف عن التظاهر وأدعو زملاءنا في المعارضة إلى اتخاذ خطوة مماثلة والجلوس معنا حول طاولة المفاوضات".

وأكد رئيس الوزراء أنه يعود إلى مقر الحكومة لإجراء مشاورات سياسية، وجدد تعهده بأن السلطات لن تعود إلى "السياسات المخملية".

في غضون ذلك، يواصل أنصار المعارضة احتجاجاتهم وسط العاصمة وأعربت عن نيتها مواصلة التظاهر ما لم يترك باشينيان منصبه.

وصرح المرشح الموحد عن تحالف "الحركة من أجل إنقاذ الوطن" المعارض لمنصب رئيس الحكومة، رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق فازغين مانوكيان، بأن المسألة الوحيدة التي يمكن أن تبحثها المعارضة مع باشينيان هي استقالته.

من جانبه، أكد منسق "الحركة من أجل إنقاذ الوطن"، إشخان ساغاتيليان أن المعارضة شكلت وفدا سيناقش مع رئيس الجمهورية أرمين ساركيسيان الوضع الحالي بغية إيجاد سبل لاحتواء الأزمة القائمة.

في غضون ذلك، فشل البرلمان الأرمني في عقد اجتماع طارئ لبحث الوضع في البلاد، وأكدت مصادر معارضة أن هذا جاء بسبب غياب النواب عن كتلة "خطوتي" الحاكمة.

وأصدرت هيئة الأركان العامة للجيش الأرمني في وقت سابق من اليوم بيانا طالبت فيه باستقالة حكومة باشينيان، محملا إياها المسؤولية عن "الإدارة غير الفعالة والأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها السلطات الحالية في مجال السياسة الخارجية أودت بالبلاد إلى حافة الهاوية".

في المقابل، وصف باشينيان بيان هيئة الأركان بأنه محاولة انقلاب عسكري، وأعلن عن إقالة قائد هيئة الأركان أونيك غاسباريان.