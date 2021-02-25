سلطات روسيا تنقل نافالني إلى معسكر اعتقال

قال محامي الناشط الروسي المعارض أليكسي نفالني إن موكله نقل من سجنه بالقرب من موسكو إلى معسكر اعتقال لقضاء مدة حكمه.وقال المحامي إنه لا يعرف مكان المعسكر لكن قد ينقل إلى أي مكان في المنطقة الفيدرالية الروسية التي تمتد على مساحة 800 كم تقريبا.واعتُقِل نافالني لدى عودته الشهر الماضي من العلاج في ألمانيا بعد تسممه بما يعتقد أنه غاز أعصاب، وواجه تهما عديدة، ويقضي حاليا حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات.