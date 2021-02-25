عربي-دولي

تفاصيل خطيرة عن مخيّم الهول في سوريا.. فيديو يكشف الكثير

Lebanon 24
25-02-2021 | 20:42
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خلفَ بوابة مخيم الهول المغلقة بحراسةٍ دائمة من قواتِ سوريا الديمقراطية، يعيشُ أكثرُ من 60 ألف شخصٍ، بأكثر من 60 جنسية بين عرب وأجانب، حيث الهاربونَ من النار بأفواه مكمومة، وخاصرة المنطقة الرخوة في آن.
الطقسُ باردٌ هنا وقد يميلُ إلى هطولِ الأمطار، فالرياحُ في هذا الموسم لا تسيرُ دائماً كما تشتهي النسوة في المخيم أو ربما كما لا يشتَهَيْنَ على مدارِ السنة.
 
 
وصمّمَ هذا المخيّم الذي يقعُ شمالَ شرقِ سوريا ليضّمَ في الأصلِ نحوَ عشرينَ ألفَ شخصٍ كحدٍ أقصى، لكنّه اليوم يختنقُ من شدّةِ الإزدحامِ داخلَهُ. كلُّ شيء هنا يسيرُ خارجَ إطار كلّ قوانين الحياة التي نعرفُها في الخارج، والحساباتُ ما زالت لدى الكثيرين تسيرُ على وقعِ أفكارٍ متشدّدة، سيّما وأنّ معظمَ القاطنين في المخيم، هم من النساءِ والأطفال، وتصلُ نسبتُهم إلى نحوِ تسعين في المئة أو ربّما تفوقُ ذلك.
 
 
للمزيد.. شاهدوا الفيديو المرفق
 
 

 
 

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