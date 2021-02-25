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التقرير الأمريكي عن خاشقجي يتأخر.. الأنظار تتجه إلى اتصال بايدن - الملك سلمان

Lebanon 24
25-02-2021 | 22:02
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أكد 3 مسؤولين أميركيين لشبكة "سي إن إن" أن تقرير الاستخبارات الأميركية عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي لن يصدر قبل محادثة بين الرئيس جو بايدن مع الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال أحد المصادر الثلاثة إنه من "المتوقع إجراء المكالمة بين الرئيس بايدن والملك سلمان، الخميس".
 

وكان التقرير، الذي سيعلن عنه مدير الاستخبارات الوطنية، متوقع صدوره اليوم، علماً أنّ بايدن قال الأربعاء إنه لم يتحدث بعد مع الملك، لكنه قرأ تقرير الاستخبارات.

وأضاف بايدن: "سوف أتحدث معه"، في حين قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن المكالمة ستحدث "قريبا".

ومن المتوقع أن يقدم تقرير الاستخبارات المنتظر صدوره مزيدا من التفاصيل حول ما يعرفه مجتمع الاستخبارات الأمريكي عن دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن إدارة بايدن لا تريد نشر التقرير قبل إعطاء السعوديين "تنبيها".

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