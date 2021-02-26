عربي-دولي

القوات الأميركية قصفت منشآت مدعومة من إيران في سوريا

Lebanon 24
26-02-2021 | 02:48
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن سلاح الجو وجّه ضربة مباشرة ضد موقع تابع لجماعة مسلحة مدعومة من إيران داخل سوريا،.
وقال مسؤول في البنتاغون للصحفيين إن "مجموعة أهداف عسكرية تم تدميرها بالكامل بعدما توافرت معلومات استخباراتية مفادها أن الجماعة المسلحة كانت تخطط لتنفيذ هجمات صاروخية ضد مواقع لقوات أميركية منتشرة في العراق".

وأوضح المسؤول أن "المجموعة المستهدفة داخل سوريا تتلقى تعليمات ودعما مباشرا من الحرس الثوري الإيراني، ولديها تاريخ طويل في تنفيذ اعتداءات إرهابية ضد مصالح أميركية".
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