عربي-دولي

أول تعليق لوزير الدفاع الأميركي على الغارات على سوريا

Lebanon 24
26-02-2021 | 06:42
A-
A+
Doc-P-797489-637499188059516644.jpg
Doc-P-797489-637499188059516644.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، تعليقا عن غارة قواته في سوريا، "واثقون من أن الهدف تابع للميليشيات نفسها المسؤولة عن هجوم أربيل"، على حدّ تعبيره. 

وأضاف وزير الدفاع الأميركي في أول تصريح له بعد الغارات: "نصحت الرئيس بالعملية.. قلنا مراراً إننا سنرد وفق جدول زمني".

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 17 عنصرا "مواليا لإيران" في غارات جوية أميركية استهدفت الليلة الماضية منشآت لمجموعات مسلحة مدعومة من إيران في شرق سوريا.

وأوضح بيان البنتاغون أيضا أن الضربة العسكرية جاءت بتوجيه من الرئيس جو بايدن، وأن تنفيذها جاء ردًا على الهجمات الأخيرة ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وعلى التهديدات المستمرة لهؤلاء الأفراد.

وضاف بيان البنتاغون أن الضربة العسكرية دمرت عدة منشآت تابعة "لميليشيات مسلحة مدعومة من إيران، بما في ذلك منشآت لكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء".
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2021-02-26
08:30 | 2021-02-26
08:00 | 2021-02-26
07:30 | 2021-02-26
07:00 | 2021-02-26
06:20 | 2021-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website