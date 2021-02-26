أول تعليق لوزير الدفاع الأميركي على الغارات على سوريا

قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، تعليقا عن غارة قواته في سوريا، "واثقون من أن الهدف تابع للميليشيات نفسها المسؤولة عن هجوم أربيل"، على حدّ تعبيره.وأضاف وزير الدفاع الأميركي في أول تصريح له بعد الغارات: "نصحت الرئيس بالعملية.. قلنا مراراً إننا سنرد وفق جدول زمني".وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 17 عنصرا "مواليا لإيران" في غارات جوية أميركية استهدفت الليلة الماضية منشآت لمجموعات مسلحة مدعومة من إيران في شرق سوريا.وأوضح بيان البنتاغون أيضا أن الضربة العسكرية جاءت بتوجيه من الرئيس جو بايدن، وأن تنفيذها جاء ردًا على الهجمات الأخيرة ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وعلى التهديدات المستمرة لهؤلاء الأفراد.وضاف بيان البنتاغون أن الضربة العسكرية دمرت عدة منشآت تابعة "لميليشيات مسلحة مدعومة من إيران، بما في ذلك منشآت لكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء".