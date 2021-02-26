ماكرون يسمّي: "سآخذ هذا اللقاح إذا عرض علي"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه "سيقبل بكل سرور تلقيحه بلقاح أوكسفورد-أسترازينيكا ضد كورونا عندما يحين دوره وإذا ما عرض عليه ذلك".وأضاف ماكرون للصحفيين بعد قمة افتراضية للاتحاد الأوروبي: "في ضوء الدراسات العلمية الأخيرة تم إثبات فعالية لقاح أسترازينيكا.. سيأتي دوري، ولدي وقت. إذا كان هذا هو اللقاح الذي سيعرض علي فسوف آخذه بالطبع".وكان ماكرون قد أثار جدلا وقلقا في بريطانيا بعد أن نقل عنه في وقت سابق من هذا العام قوله إن عملية التطعيم ضد كورونا "بدت شبه غير فعالة" بين أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.