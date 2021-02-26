بايدن يكشف تفاصيل المكالمة مع الملك سلمان

كشف الرئيس الأميركي، جو بايدن تفاصيل المكالمة المنتظرة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وأجرى بايدن اتصالا أمس الخميس بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وأكدت مصادر سعودية أن سارت على ما يرام.وقال بايدن في بيان للبيت الأبيض، إنه أجرى اتصالا جيدا مع الملك السعودي.وأشار الرئيس الأميركي، إلى أنه ناقش الأمن الإقليمي بما في ذلك الإنهاء السلمي للحرب في اليمن والتزام أميركا بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد هجمات الحوثيين.وأضاف البيان، أن بايدن شدد على أهمية حقوق الإنسان وتعهد بجعل العلاقة بين البلدين أكثر قوة وشفافية، مؤكدا على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لحقوق الإنسان وحكم القانون عالميا.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، تفاصيل المكالمة، مشيرة إلى أن الملك السعودي استهل المكالمة بتهنئة بايدن بتوليه منصبه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية.وأوضحت، أن "الزعيمان بحثا أهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم. كما تم استعراض أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحث السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية"، وفقا لـ "واس".وثمن العاهل السعودي التزام الولايات المتحدة الأميركية بالدفاع عن المملكة تجاه تهديدات إيران والحوثيين وتأكيد بايدن بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، وفقا لـ "واس".وأشارت "واس" إلى أن "الرئيس الأميركي أثنى على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن. فيما أكد الملك سلمان حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني".